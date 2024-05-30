В блейзере, джинсах и с трендовой сумкой в руке: Сиенна Миллер под прицелом папарацци

Актриса Сиенна Миллер была настоящим воплощением городского шика, когда ее сфотографировали на прогулке в Лондоне. 42-летняя актриса, у которой в январе родился второй ребенок, сочетала серый блейзер от Urban Outfitters, черный топ и широкие голубые джинсы с неровным краем штанин от бренда Another Tomorrow.

Сиенна Миллер / Фото: Getty Images

Также она обула черные ботинки-казаки на небольших каблуках, украсила шею несколькими золотыми цепочками и распустила волосы. Но главной звездой этого образа стала коричневая замшевая сумка-мешок от бренда Jimmy Choo, у которой была короткая ручка и золотая фурнитура. Такие сумки - один из главных трендов лета 2024 года.

Также недавно все восхищались другим луком Сиенны - ее голубым нежным платьем от Chloe из коллекции ready-to-wear сезона осень-зима 2024-2025, которое актриса надела на Каннский кинофестиваль. В этом наряде она появилась на красной дорожке с 11-летней дочерью, мамой и бойфрендом.

Сиенна Миллер с дочерью и бойфрендом / Фото: Associated Press

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