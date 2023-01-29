В блейзере и без юбки: эффектная Аманда Холден блистала на красной дорожке

На днях знаменитость посетила официальное мероприятие, посвященное запуску шоу Britain's Got Talent 2023. На красную дорожку Холден тогда вышла в удлиненном блейзере от Saint Laurent за 2575 долларов цвета синего денима. К наряду Аманда подобрала несколько золотых браслетов, в том числе гвоздь от Cartier и Van Cleef & Arpels.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Она обула лаковые туфли на высоких каблуках с застежкой вокруг щиколотки. Сделала матовый черный маникюр, а также надела несколько золотых подвесок на шею и нанесла на лицо выразительный макияж, акцентировав внимание на глазах. Светлые волосы ведущей были распущены и уложены красивыми волнами.

Недавно мы показывали вам, как Аманда неудачно подобрала брюки для похода на работу. В тот день звезду сфотографировали возле Heart Breakfast Radio Studios в Лондоне, когда она выходила из офиса после эфира.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

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