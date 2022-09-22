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В блейзере и биркенштоках: Джулианну Мур заметили на улице в Нью-Йорке

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В блейзере и биркенштоках: Джулианну Мур заметили на улице в Нью-Йорке

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

Лук актрисы был очень стильным и ненавязчивым.

В начале месяца оскароносная актриса Джулианна Мур была председателем Венецианского кинофестиваля и практически ежедневно появлялась на красной дорожке в кутюрных луках от именитых дизайнеров.

Видимо, из Италии актриса уже вернулась домой в Нью-Йорк, поскольку вчера ее заметили на улице в районе Сохо.

Знаменитость была одета очень просто и лаконично, ведь сочетала белые широкие джинсы-кюлоты с черным блейзером и белой футболкой. Также в образе присутствовали серые биркенштоки, коричневая сумка, которую она несла через плечо, и стильные очки с зелеными линзами.

Джулианна Мур / © Getty Images
Джулианна Мур / Фото: Getty Images

Били ли это съемки очередного фильма или Джулианна просто шла куда-то по своим делам, пока неизвестно.

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