-
Шоу-бизнес
264
1 мин
В блейзере и джинсах: стильная Джулия Робертс в объективах папарацци в Венеции
Джулия Робертс уже несколько дней находится в Венеции, где проходит Международный кинофестиваль.
Актрису сфотографировали, когда она прибыла в Палаццо дель Казино для фотосессии фильма «После охоты» в рамках 82-го Венецианского международного кинофестиваля.
Одета 57-летняя актриса была в полосатую рубашку, синий удлиненный блейзер и темно-синие прямые джинсы, а обула туфли на каблуках. У звезды на плече была объемная сумка, волосы распущены и уложены легкими волнами, на лице очки от солнца в бордовой пластиковой оправе. Джулия была рада увидеть фотографов и тепло приветствовала их улыбкой.
Роберт на фестивале с первого дня. Несколькими днями ранее ее запечатлели в шортах черного цвета, черном топе и большой черной сумкой Celine в руках из коллекции весна-лето 2026.
Также она была обута в сникерсы от Superga и надела солнцезащитные очки.