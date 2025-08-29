ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
264
1 мин

В блейзере и джинсах: стильная Джулия Робертс в объективах папарацци в Венеции

Джулия Робертс уже несколько дней находится в Венеции, где проходит Международный кинофестиваль.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джулия Робертс

Джулия Робертс / © Getty Images

Актрису сфотографировали, когда она прибыла в Палаццо дель Казино для фотосессии фильма «После охоты» в рамках 82-го Венецианского международного кинофестиваля.

Одета 57-летняя актриса была в полосатую рубашку, синий удлиненный блейзер и темно-синие прямые джинсы, а обула туфли на каблуках. У звезды на плече была объемная сумка, волосы распущены и уложены легкими волнами, на лице очки от солнца в бордовой пластиковой оправе. Джулия была рада увидеть фотографов и тепло приветствовала их улыбкой.

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

Роберт на фестивале с первого дня. Несколькими днями ранее ее запечатлели в шортах черного цвета, черном топе и большой черной сумкой Celine в руках из коллекции весна-лето 2026.

Также она была обута в сникерсы от Superga и надела солнцезащитные очки.

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

