В блейзере и джинсах: стильный выход Евы Лонгории

Ева Лонгория вышла в свет в простом, но стильном аутфите.

Актриса и член совета Школы кино- и телепроизводства Roybal Ева Лонгория вместе с коллегой Альберто М. Карвалью посетили Учебный центр Эдварда Ройбала в Лос-Анджелесе, где собрались, чтобы отвечать на вопросы учащихся.

Ева приехала на встречу в удлиненном бежевом блейзере, под который надела черную кофту и синие джинсы с высокой талией. У звезды были распущены и уложены локонами длинные волосы, на шее была золотая цепь, на лице насыщенный макияж с акцентом на глаза и розовым блеском накрасила губы.

Ева Лонгория и Альберто М. Карвалью / Фото: Getty Images

Ева дополнила свой образ несколькими золотыми кольцами на пальцах, а также сделала маникюр в оттенке металлик.

А недавно 47-летнюю звезду "Отчаянных домохозяек" фотографы запечатлели на улицах Лос-Анджелеса. В повседневной жизни актриса выглядела очень стильно и тоже была в джинсах и блейзере, но более светлого оттенка.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Читайте также: