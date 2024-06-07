В блейзере и кожаных лосинах: стильная Кейт Уинслет пришла на мероприятие

В Лос-Анджелесе, в Paramount Theater, прошло мероприятие посвященное сериалу "Режим", в котором Кейт Уинслет сыграла главную роль. Появилась она на этом событии в необычном для себя образе, поскольку сочетала кожаные лосины и белый немного свободный блейзер.

Кейт Уинслет / Фото: Getty Images

Носила блейзер в этом образе актриса в сочетании также с черным топом и туфлями, которые спереди украшали небольшие цветы. Также она уложила волосы с легкие локоны, сделала макияж и надела золотые крашени - несколько цепочек с подывесками, браслеты и часы.

"Режим" - мини-сериал, который рассказывает историю рушащегося авторитарного режима, которым правит женщина по имени Елена Вернэм. Из-за длительного времени проведенного в стенах своего дворца она становится все более параноидальной и нестабильной, что в результате приводит к расколу.

А вот вспоминая предыдущие наряды актрисы, то можно отметить, что этот ее блейзер очень похожна тот, который она носила на мероприятии Vogue World осенью прошлого года. Тогда наряд она сочетала с бежевым, из-зп чего создавалось впечатление, что Кейт надела жакет на голое тело.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

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