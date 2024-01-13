В блейзере и красной юбке с флористическим принтом: Дженнифер Энистон посетила премию

54-летняя актриса гармонично сочетала в своем образе черный и красный цвета.

Дженнифер Энистон посетила церемонию вручения премии AFI Awards. Каждый год американский институт кино определяет 10 лучших фильмов и телепрограмм года. Мероприятие состоялось в отеле Four Seasons Los Angeles в Беверли-Хиллз.

Для своего появления актриса выбрала черный блейзер, черный топ в рубчик и с американским проемом и красную юбку миди с флористическим принтом.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Аутфит Джен дополнила черными кожаными сапогами на каблуках. Она распустила волосы, сделала макияж с нежно-розовой помадой, темно-бордовый маникюр и завершила лук золотыми серьгами-кольцами и кольцами.

Напомним, на красной дорожке премии "Золотой глобус" Дженнифер Энистон сияла в черном платье без бретелек от Dolce & Gabbana, сшитом специально для нее на заказ.

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