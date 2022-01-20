В блейзере и платье-комбинации: Эмили Ратажковски продефилировала по подиуму

В Париже, в рамках Недели моды, состоялся показ бренда Ami основанного дизайнером Александром Матиусси.

Одной приглашенных для показа моделей стала американка Эмили Ратажковски. По подиуму девушка прошлась в блейзере, который сочетался с шелковым мини-платьем комбинации. Дополнили образ девушки туфли на высокой платформе, маленькая сумка и красный маникюр.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Помимо Эмили на подиум вышла и супермодель Летиция Каста, которая закрыла шоу. Для Летиции этот выход на подиум стал первым за последние два года.

Летиция Каста / Getty Images

А что касается самой коллекции, что стиль всех нарядов был довольно эклектичным, а вдохновением для нее Матиусси черпал у городских жителей, передвигающихся на метро. Именно поэтому показ проводился в павильоне, стилизованном под станцию метро.

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