В блейзере и с зеленой сумкой: стильная Марго Робби после показа фильма

Фильм, который она столь активно рекламирует будет повествовать о "золотой эре" Голливуда 1920-х годов.

Актриса Марго Робби и ее коллега Брэд Питт приняли участие в специальном показе фильма "Вавилон" в Нью-Йорке.

После мероприятия Марго сфотографировали, когда она покидала кинотеатр AMC Lincoln Square. На знаменитости были стильные широкие джинсы от Bottega Veneta, полосатый блейзер и белая майка.

Из аксессуаров Марго отдала предпочтение золотому украшению на шее, зеленой сумке Bottega Veneta с плетением и бордовым туфлям. На лице у актрисы был довольно сдержанный макияж.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Сообщается, что фильм режиссера Дэмьена Шазелла будет длиться три часа, так как сам он назвал фильм "самой сложной вещью, которую он когда-либо делал".

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