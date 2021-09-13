В блейзере и широких джинсах: стильная Джей Ло прилетела в Нью-Йорк

Джей Ло и Бен Аффлек уже вернулись из Италии в США.

В воскресенье 52-летняя певицу запечатлели на Юнион-сквер на Манхэттене, в Нью-Йорке. Дженнифер надела удлиненный белый блейзер под которым виднелся блестящий топ и была в черных широких джинсах подкатанных снизу. Обула Джей Ло белые сапоги с россыпью страз и на каблуках, на плече у нее была белая сумка крос-боди, а на лице большие черные солнцезащитные очки.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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Лопес была, как всегда, с насыщенным макияжем на лице, в ее ушах сверкали серьги с бриллиантами, на пальце было кольцо. Артистка пребывала в отличном настроении и приветствовала публику.

Напомним, на кинофестивале в Венеции Лопес сопровождала возлюбленного Бена Аффлека, который там представлял новый фильм со своим участием "Последняя дуэль". Последний раз на дороже пару видели вместе в 2003 году, они продвигали свой совместный фильм "Джилья".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе посетили 78-й Венецианский кинофестиваль (15 фото)

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