В блейзере на голое тело и с красивым маникюром: Натали Портман вышла на красную дорожку

В британской столице состоялась премьера фильма "Май декабрь" с Натали Портман и Джулианной Мур в главных ролях.

Премьерный показ состоялся в The Curzon Bloomsbury в Лондоне. В этот раз Портман вышла на дорожку в блейзере, который, похоже, одела на голое тело и брюках Schiaparell из осенне-зимней коллекции 2023. Обута Натали была в черные туфли на каблуках, также у нее был красивый бордовый маникюр и золотое кольцо сверкало на пальце.

Натали Портман / Фото: Getty Images

Натали собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж блестящими тенями на веках и розовой помадой подчеркнула губы.

Джулианна Мур также вышла на дорожку в черном наряде и в кожаном пальто. У актрисы на лице был такой же легкий макияж, а в ушах крупные золотые серьги. Вместе с ними перед камерами появился актер Чарльз Мелтон.

Натали Портман, Чарльз Мелтон и Джулианна Мур / Фото: Getty Images

Напомним, в центре сюжета фильма супруги Джо и Грейси, которые когда-то были учеником и учительницей, а теперь воспитывают близнецов. Об их истории решают снять художественный фильм. Актриса, которая должна сыграть Грейси, приезжает к ним в гости, чтобы лучше подготовиться к роли, но ее приезд ставит семейное счастье под угрозу.

Напомним, на премьеру в Лос-Анджелесе Натали Портман приехала практически в образе "черного лебедя".

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