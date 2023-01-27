В блейзере за 6 тысяч долларов: стильная Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ Valentino

На шоу Рози приехала в блейзере от Valentino пудрового цвета с перьями на рукавах, стоимость его составляет 6480 долларов. Под блейзером на модели была обтягивающая кофта в тон, и она надела широкие брюки со стрелками и подобрала к аутфиту остроносую обувь. Клатч в руках у модели также был подобран в тон ее аутфита.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Рози собрала волосы в низкий пучок, сделала минималистичный макияж глаз, нанеся на веки немного теней и накрасив ресницы, а на губы добавила коричневую помаду. На шее у Хантингтон-Уайтли было золотое колье, а в ушах – золотые серьги-колечки.

Также ранее Рози посещала вечеринку Дома Gucci, она прошла в парижском отеле Ritz. Тогда модель была в черном платье миди и обуви на шнуровке и высоких каблуках.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

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