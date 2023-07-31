В блузе на одно плечо и бюстье: Крисси Тейген сходила с подругой в гей-бар

37-летняя мать четверых детей решила провести время с подругой и отвлечься.

Известная модель и предпринимательница Крисси Тейген попала под прицел папарацци в гей-баре Beaches Weho в Калифорнии. Звезда выбрала для отдыха простой и свободный наряд, сочетав черную оверсайз блузу на одно плечо с широкими голубыми джинсами-палаццо.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

На глазах у Крисси были солнцезащитные очки, а также она сделала легкий макияж. В руке женщине держала черную сумку в белый горох и обула туфли на каблуках.

В Instagram знаменитость показала, что под ее смелой блузой с декольте было сексуальное кружевное бюстье черного цвета.

Крисси Тейген / Фото: Instagram Крисси Тейген

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