В блузе на одно плечо и бюстье: Крисси Тейген сходила с подругой в гей-бар

37-летняя мать четверых детей решила провести время с подругой и отвлечься.
Известная модель и предпринимательница Крисси Тейген попала под прицел папарацци в гей-баре Beaches Weho в Калифорнии. Звезда выбрала для отдыха простой и свободный наряд, сочетав черную оверсайз блузу на одно плечо с широкими голубыми джинсами-палаццо.
На глазах у Крисси были солнцезащитные очки, а также она сделала легкий макияж. В руке женщине держала черную сумку в белый горох и обула туфли на каблуках.
В Instagram знаменитость показала, что под ее смелой блузой с декольте было сексуальное кружевное бюстье черного цвета.
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