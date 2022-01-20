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В блузе с эффектной шнуровкой: звезду "Удивительной миссис Мейзел" сфотографировали в Лос-Анджелесе

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В блузе с эффектной шнуровкой: звезду "Удивительной миссис Мейзел" сфотографировали в Лос-Анджелесе

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Все нюансы образа звезды были детально продуманы.

18 февраля состоится премьера 4-го сезона комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел", поэтому ради продвижения шоу главная звезда, 31-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, появляется сейчас на различных шоу, где рассказывает о проекте. Вчера звезду заметили по пути на программу Джимми Киммела.

Рэйчел Броснахэн / © Getty Images
Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Рэйчел была одета в синий костюм, который состоял из длинной юбки и блузы на шнуровке спереди. Блузу актриса надела на голое тело, а вот образ дополнила остроносыми босоножками и небольшой сумкой. Также были продуманы и другие мелочи в образе: маникюр, украшения и макияж, ведь все они тоже были выполнены в синих оттенках.

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