В блузе с эффектной шнуровкой: звезду "Удивительной миссис Мейзел" сфотографировали в Лос-Анджелесе

Все нюансы образа звезды были детально продуманы.

18 февраля состоится премьера 4-го сезона комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел", поэтому ради продвижения шоу главная звезда, 31-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, появляется сейчас на различных шоу, где рассказывает о проекте. Вчера звезду заметили по пути на программу Джимми Киммела.

Рэйчел Броснахэн / Getty Images

Рэйчел была одета в синий костюм, который состоял из длинной юбки и блузы на шнуровке спереди. Блузу актриса надела на голое тело, а вот образ дополнила остроносыми босоножками и небольшой сумкой. Также были продуманы и другие мелочи в образе: маникюр, украшения и макияж, ведь все они тоже были выполнены в синих оттенках.

Ready or not, here she comes. Season 4 of The Marvelous #MrsMaisel premieres February 18 on @PrimeVideo. pic.twitter.com/fmwM6hfoqZ — The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) November 30, 2021

Читайте также: