В блузе с огромными рукавами: Шерон Стоун вышла к фотографам в роскошном наряде

66-летняя голливудская актриса Шерон Стоун посетила 35-ю ежегодную церемонию вручения премии GLAAD Media Awards, которая прошла в отеле Beverly Hilton.

Для мероприятия она выбрала черно-белый лук от сирийского модельера Рами аль Али, в котором сочетались белая блуза и черные брюки. У блузы Стоун были огромные рукава, которые украшали черные перья, а также V-образное декольте. А вот брюки были выполнены из атласной шелковой ткани и имели высокую посадку.

Образ актриса дополнила черными слингбэками, золотым клатчем, а также оригинальными украшениями с подвесками.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Также это мероприятия посетила Сидни Суини в гламурном платье Miu Miu с декором, а также звезда сериала "Тед Лассо", актриса Джуно Темпл, в нежно-розовом платье от Vivienne Westwood.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Джуно Темпл / Фото: Getty Images

Читайте также:

Стильные выходы Шерон Стоун (15 фото)