В блузе с огромными рукавами: Шерон Стоун вышла к фотографам в роскошном наряде

Наряд звезды был из коллекции осень-зима 2024.
66-летняя голливудская актриса Шерон Стоун посетила 35-ю ежегодную церемонию вручения премии GLAAD Media Awards, которая прошла в отеле Beverly Hilton.
Для мероприятия она выбрала черно-белый лук от сирийского модельера Рами аль Али, в котором сочетались белая блуза и черные брюки. У блузы Стоун были огромные рукава, которые украшали черные перья, а также V-образное декольте. А вот брюки были выполнены из атласной шелковой ткани и имели высокую посадку.
Образ актриса дополнила черными слингбэками, золотым клатчем, а также оригинальными украшениями с подвесками.
Также это мероприятия посетила Сидни Суини в гламурном платье Miu Miu с декором, а также звезда сериала "Тед Лассо", актриса Джуно Темпл, в нежно-розовом платье от Vivienne Westwood.
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