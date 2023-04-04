В блузе с открытыми плечами и с длинной косой: Селена Гомес сходила на презентацию косметики

Она выбрала для мероприятия наряд в одном цвете, а ярким акцентов в образе стали серьги.

Селена Гомес в перерывах между съемками сериала "Убийства в одном здании" активно занимается продвижением своей косметики Rare Beauty в Нью-Йорке. На днях звезду заметили по пути на презентацию нового продукта - коллекции оттеночных масел для губ Rare Beauty Soft Pinch.

Звезда выбрала для мероприятия total look в черном цвете. Селена сочетала черные брюки клеш от Proenza Schouler с шелковой блузой от Alexander Wang, у которой были опущены плечи.

Также 30-летняя Гомес накинула на плечи шубу из искусственного меха от Mango, а также в руке держала сумку-портфель с короткой ручкой от Delvaux.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Волосы звезда содрала в гладкую прическу и заплела в длинную косу, использовав для этого накладные пряди волос. На лице у Селены был лаконичный макияж со стрелками, а в ушах - необычные большие серьги.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Также на странице в Instagram она показа фото с новой помадой и макияж, который ею сделала.

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