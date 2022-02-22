В блузе с роскошной аппликацией и с синим маникюром: актриса Сандра О на красной дорожке

В блузе с роскошной аппликацией и с синим маникюром: актриса Сандра О на красной дорожке

Для красных дорожек актриса часто выбирает именно брючные ансамбли.

Актриса Сандра О, которую многие полюбили благодаря ролям в сериалах "Убивая Еву" и "Кафедра", приняла участие в гала-показе мультфильма "Я краснею". Звездное мероприятие состоялось в Великобритании в кинотеатре Everyman Borough Yards.

На красную дорожку актриса вышла в черных широких брюках-палаццо с высокой талией и пряжкой, которые сочетала с белоснежной блузой с длинными рукавами фасона "епископ", а вот спереди блуза была расшита аппликацией из кристаллов. Волосы Сандра собрала в высокую прическу, а маленькими акцентами образа стали бриллиантовые серьги, яркий макияж и синий маникюр.

Сандра О / Getty Images

В мультфильме актриса озвучила один из персонажей - Мин Ли - маму главной героини, тринадцатилетней Мэйлин Ли. Девочка-подросток имеет суперсилу - когда она слишком волнуется, моментально превращается в большую красную панду из-за мистической связи ее предков с красными пандами.

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