В блузе с вышитыми пайетками цветами: красивая 86-летняя Джейн Фонда посетила светскую церемонию

Джейн Фонда посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения наград Environmental Media Association Awards 2024.

На красной дорожке актриса появилась в черных брюках-клеш и черной блузе с красивыми вышитыми пайетками цветами на рукавах. Подпоясалась Джейн бархатным поясом и надела черную замшевую обувь.

Джейн Фонда / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила элегантными бриллиантовыми серьгами и золотым колье с бриллиантами. Фонда сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс и с розовой помадой и нежно-розовый маникюр.

Напомним, Джейн Фонда на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке в прошлом году предстала в белоснежном образе и с питонной сумкой.

Читайте также: