В блузе со змеиным принтом: Холли Берри под прицелом папарацци в Нью-Йорке

58-летняя оскароносная актриса Холли Берри попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вместе со своим бойфрендом Ван Хантом шла к машине.

На известной актрисе был эффектный наряд включающий блузу в змеиный принт и свободные помятые брюки черного цвета. Этот наряд она носила в сочетании с туфлями на каблуках и стильными солнцезащитными очками. На лице Холли сделал трендовый латте-макияж, а волосы уложила в объемную прическу.

Холли Берри / Фото: Getty Images

Фото звезды сделали на следующий день после ее появления на премьере фильма "Хищный лес", которая состоялась на Regal Times Square в Нью-Йорке. На этом мероприятии она была в центре внимания, поскольку в картине сыграла главную роль. На красной дорожке Берри позировала в гламурном платье Tamara Ralph с халтером, который украшала крупная цепь.

Холли Берри / Фото: Associated Press

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