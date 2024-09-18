В блузе со змеиным принтом: Холли Берри под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Звезда появилась в наряде с анималистическим рисунком на ткани.
58-летняя оскароносная актриса Холли Берри попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вместе со своим бойфрендом Ван Хантом шла к машине.
На известной актрисе был эффектный наряд включающий блузу в змеиный принт и свободные помятые брюки черного цвета. Этот наряд она носила в сочетании с туфлями на каблуках и стильными солнцезащитными очками. На лице Холли сделал трендовый латте-макияж, а волосы уложила в объемную прическу.
Фото звезды сделали на следующий день после ее появления на премьере фильма "Хищный лес", которая состоялась на Regal Times Square в Нью-Йорке. На этом мероприятии она была в центре внимания, поскольку в картине сыграла главную роль. На красной дорожке Берри позировала в гламурном платье Tamara Ralph с халтером, который украшала крупная цепь.
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