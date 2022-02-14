В блузке цвета фуксии и юбке с разрезами: Диана Крюгер на Неделе моды в Нью-Йорке

В блузке цвета фуксии и юбке с разрезами: Диана Крюгер на Неделе моды в Нью-Йорке

45-летняя немецко-американская актриса попала под прицел фотографов.

Диану Крюгер сфотографировали в прошедшие выходные по пути на показ канадского модельера тайваньского происхождения Джейсона Ву в рамках Недели моды в Нью-Йорке, которая проходит в эти дни.

Диана выглядела очень ярко. Актриса была одета в блузку цвета фуксии в V-образным вырезом на декольте и юбку миди черного цвета с такой же контрастной подкладкой и двумя разрезами по бокам.

Диана Крюгер / Getty Images

Обута звезда была в серо-черные туфли с острыми носами и белыми застежками вокруг щиколотки. В руках Диана держала маленький белый клатч из змеиной кожи с золотистой фурнитурой. В ушах у Крюгер были золотые серьги-кольца, на веках – золотистые тени, а на губах - красная помада. А белокурые волосы Диана распустила.

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