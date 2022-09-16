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В блузке и стеганых штанах: стильная Пенелопа Крус приехала на кинофестиваль в Испании

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В блузке и стеганых штанах: стильная Пенелопа Крус приехала на кинофестиваль в Испании

Пенелопа КРУС / Фото: Getty Images

48-летняя актриса появилась на мероприятии в аутфите от Chanel.

Пенелопа Крус посетила 70-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Ее с овациями встретила публика.

Для своего выхода актриса выбрала образ total black от Chanel. Она сочетала рубашку со стегаными брюками, тонким ремешком с логотипом французского бренда и черными босоножками на шпильках с логотипом.

Пенелопа КРУС / © Getty Images
Пенелопа КРУС / Фото: Getty Images

На руках у Крус были парные черные браслеты с логотипом Chanel, в ушах – белые серьги-ромбы, а на шее – жемчужное ожерелье с буквами названия Модного дома.

Актриса распустила волосы и подчеркнула глаза черным карандашом.

Напомним, на Венецианском кинофестивале Пенелопа сияла в черном кружевном платье с розовым флористическим принтом от Chanel.

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