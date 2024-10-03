В блузке с бахромой и кожаных штанах: Кейт Бланшетт блистала на показе Louis Vuitton в Париже

Актриса Кейт Бланшетт появилась среди гостей модного шоу Дома Louis Vuitton, на котором модельер и креативный директор этого бренда Николя Жескьер презентовал коллекцию прет-а-порте весна-лето 2025.

Кейт выбрала для мероприятия белую блузу креативного фасона с накидкой и длинной тонкой бахромой. Сочетала она ее с черными кожаными штанами, которые на талии украшал бант.

Лук актрисы дополнили черные туфли на каблуках и солнцезащитные очки. Волосы Бланшетт уложили в идеальную прическу с немного подкрученными кончиками.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Также показ посетила еще одна обладательница "Оскара" - 38-летняя актриса Да'Вин Джой Рэндольф. Звезда надела черно-белое платье, которое дополнила именной сумкой.

Да'Вин Джой Рэндольф / Фото: Getty Images

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