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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

В блузке с бантом и юбке с разрезами: Памела Андерсон в образе total black появилась в Нью-Йорке

Актриса и модель имеет отличное чувство стиля и новый ее выход это подтверждает.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон попала в объективы папарацци в районе Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке. Актриса сейчас активно занимается промотуром комедийного боевика "Голый пистолет" от студии Paramount Pictures. В ремейке культовой франшизы она сыграла роковую блондинку Бет Девенпорт.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела выглядела эффектно во всем черном. На ней была изящная блузка с бантом на воротнике и короткими широкими рукавами. Верх она скомбинировала с юбкой миди с карманами и разрезами по бокам, а также с капроновыми колготами в мелкий горошек. Обута она была в черные остроносые туфли на шпильках.

Андерсон была с укладкой с локонами и максимально натуральным макияжем с глянцевым блеском на губах.

Напомним, Памела Андерсон с сыновьями-красавцами и в элегантном черном платье появилась на премьере "Голый пистолет" в Нью-Йорке.

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Дата публикации
Количество просмотров
128
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