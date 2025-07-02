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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
270
Время на прочтение
1 мин

В блузке с бархатным бантом и мини-юбке: папарацци подловили Натали Портман во время съемок романтической комедии

44-летняя актриса в красивом черно-белом луке появилась на съемочной площадке нового фильма.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Натали Портман

Натали Портман / © Getty Images

Папарацци подловили Натали Портман во время съемок романтической комедии Good Sex в районе Вест-Виллиджа в Нью-Йорке.

Актриса продемонстрировала красивый аутфит, сочетавший женственность и сдержанный шик. На ней была белая блузка с фактурными защипами и акцентным черным бархатным бантом на воротнике, который придал образу легкой романтичности в духе французских модниц. А декоративные черные бархатные клапаны на груди с золотыми пуговицами прибавили современной нотки и геометрии силуэта.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Верх Натали скомбинировала с черной мини-юбкой, которая подчеркнула ее стройные ноги и создала изящный контраст с белым верхом. Обута она была в лаконичные черные балетки из лакированной кожи. В одной руке Портман несла небольшую черную сумочку, а в другой – напиток со льдом.

Звезда сделала укладку с легкими волнами, макияж с помадой ягодного оттенка и надела на лицо черные очки в стиле «кошачий глаз».

В фильме Good Sex Натали играет семейного психотерапевта Элли, которая после разочарований в личной жизни решает снова начать ходить на свидание. Ее внимание привлекают два совершенно разных мужчины: 20-летний хипстер из Бруклина и успешный 50-летний бизнесмен из Манхэттена.

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Дата публикации
Количество просмотров
270
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