В блузке с бархатным бантом и мини-юбке: папарацци подловили Натали Портман во время съемок романтической комедии

Натали Портман / © Getty Images

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Папарацци подловили Натали Портман во время съемок романтической комедии Good Sex в районе Вест-Виллиджа в Нью-Йорке.

Актриса продемонстрировала красивый аутфит, сочетавший женственность и сдержанный шик. На ней была белая блузка с фактурными защипами и акцентным черным бархатным бантом на воротнике, который придал образу легкой романтичности в духе французских модниц. А декоративные черные бархатные клапаны на груди с золотыми пуговицами прибавили современной нотки и геометрии силуэта.

Натали Портман / © Getty Images

Верх Натали скомбинировала с черной мини-юбкой, которая подчеркнула ее стройные ноги и создала изящный контраст с белым верхом. Обута она была в лаконичные черные балетки из лакированной кожи. В одной руке Портман несла небольшую черную сумочку, а в другой – напиток со льдом.

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Звезда сделала укладку с легкими волнами, макияж с помадой ягодного оттенка и надела на лицо черные очки в стиле «кошачий глаз».

В фильме Good Sex Натали играет семейного психотерапевта Элли, которая после разочарований в личной жизни решает снова начать ходить на свидание. Ее внимание привлекают два совершенно разных мужчины: 20-летний хипстер из Бруклина и успешный 50-летний бизнесмен из Манхэттена.