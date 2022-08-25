В блузке с епископскими рукавами: Тина Кароль сфотографировалась у фуникулера

Тина Кароль вчера, в День Независимости Украины, опубликовала снимок, сделанный фотографом Антоном Кулаковским возле фуникулера с украинским флагом.

Одета артистка в белую блузку с епископскими рукавами и джинсы. Кароль дополнила образ прической с локонами и макияжем с коричневой помадой.

Тина Кароль/Фото Anton Kulakowskiy

"Чем для вас сейчас, во время войны, является независимость Украины? Во время войны независимость Украины стала моей личной независимостью. Я полностью отождествляю себя со своей страной. Ее спокойствие — мое спокойствие, ее живые дети — мои живые дети, ее право на самопризнание – мое право на самопризнание.

Война показала, кто есть кто, она сорвала маски притворства и полутонов, она очертила друзей и недругов. Она утвердила во мне понимание, что независимость Украины — моя личная цель, и я буду ей служить, буду благодарна ей, как ребенок своим родителям", — написала артистка.

Напомним, Тина ко Дню Независимости Украины спела Гимн страны в формате AR. Это уникальный 4D перформанс, благодаря которому Кароль предстала в виде цифровой голограммы. Используя специальный QR code в сториз, выступление можно увидеть сразу в дополненной реальности. AR использует камеру телефона, чтобы изображать голограмму в любом месте и позволяет насладиться исполнением Гимна в виртуальном пространстве и собственноручно управлять голограммой, приближаться к ней буквально лицом к лицу.

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