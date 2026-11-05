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- Шоу-бизнес
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В блузке с геометрическим принтом и юбке-карго: Иванна Сахно появилась на светском мероприятии в Лос-Анджелесе
Украинская актриса в стильном наряде посетила мероприятие.
Иванна Сахно посетила мероприятие в честь Адрии Архон, лауреатки премии WIF Max Mara Face of the Future Award 2026, в Лос-Анджелесе.
Украинская актриса появилась там в блузке с высоким воротником и длинными свободными рукавами с манжетами. Ее украшал мелкий геометрический принт в светлых и темных оттенках, создававший оптический эффект объемных кубов.
Иванна заправила блузку в серо-коричневую юбку макси с высокой посадкой, широким поясом и разрезом спереди. Прямой крой дополняли большие накладные карманы с клапанами в стиле карго и выразительные вертикальные швы.
Наряд Сахно сочетала с черными остроносыми туфлями. Из украшений на ней было тонкое золотистое кольцо.
Иванна сделала аккуратную волнистую укладку, нежный макияж с бежевой помадой и нюдовый маникюр.
Напомним, Иванна Сахно в платье с открытыми плечами позировала на премьере фильма «M3GAN 2.0» в Нью-Йорке.