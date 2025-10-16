- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
В блузке с глубоким вырезом и юбке с разрезом: Виктория Бекхэм сходила на шоу
Дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls в образе total black прийшла в студию SiriusXM.
Виктория Бекхэм посетила шоу Энди Коэна на SiriusXM в Нью-Йорке, на котором она рассказала о своем документальном сериале для Netflix.
В студии она предстала в лаконичном образе total black с пикантным акцентом. На дизайнере была блузка с глубоким вырезом и рукавами чуть ниже локтей. Верх Викки скомбинировала с юбкой с высоким разрезом и с черными мюлями на шпильках.
Бекхэм сделала прическу с локонами, макияж с подчеркнутыми черным карандашом глазами и белые маникюр и педикюр. Шею она украсила тонкой деликатной цепочкой, а руки — часами и кольцом с крупным камнем.
