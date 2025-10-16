ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
309
1 мин

В блузке с глубоким вырезом и юбке с разрезом: Виктория Бекхэм сходила на шоу

Дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls в образе total black прийшла в студию SiriusXM.

Алина Онопа
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм посетила шоу Энди Коэна на SiriusXM в Нью-Йорке, на котором она рассказала о своем документальном сериале для Netflix.

В студии она предстала в лаконичном образе total black с пикантным акцентом. На дизайнере была блузка с глубоким вырезом и рукавами чуть ниже локтей. Верх Викки скомбинировала с юбкой с высоким разрезом и с черными мюлями на шпильках.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Бекхэм сделала прическу с локонами, макияж с подчеркнутыми черным карандашом глазами и белые маникюр и педикюр. Шею она украсила тонкой деликатной цепочкой, а руки — часами и кольцом с крупным камнем.

Напомним, Виктория Бекхэм в ажурных колготках и жакете на голое тело снялась в фотосессии для глянца.

