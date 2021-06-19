В блузке с пикантным декольте и лакированных ботфортах: сексуальная Анна Добрыднева в фотосете

Певица выбрала для фотосессии эффектный сексуальный лук.

Анна Добрыднева снялась в пикантной фотосессии авторства Николая Стрелюк и показала в Instagram пару кадров. Перед камерой артистка предстала в блестящей блузке с сексуальным декольте, бюстгальтере и черных лакированных ботфортах.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

Волосы ее были собраны в хвост, а на лице был макияж с акцентом на красной помаде.

Она соблазнительно позировала, сидя на кресле.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

"Надо пересчитать ребра Адама", - подписала снимки Аня.

Напомним, ранее Добрыднева снялась в фотосете, лежа в белоснежной постели. Возле нее стоял бокал с красным вином. На певице было черное кружевное белье, сквозь которое просвечивалась ее сексуальная грудь.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

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Образы Анны Добрыдневой в клипе NЕ LBSH (9 фото)

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