В блузке с пикантным декольте и лакированных ботфортах: сексуальная Анна Добрыднева в фотосете

Певица выбрала для фотосессии эффектный сексуальный лук.
Анна Добрыднева снялась в пикантной фотосессии авторства Николая Стрелюк и показала в Instagram пару кадров. Перед камерой артистка предстала в блестящей блузке с сексуальным декольте, бюстгальтере и черных лакированных ботфортах.
Волосы ее были собраны в хвост, а на лице был макияж с акцентом на красной помаде.
Она соблазнительно позировала, сидя на кресле.
"Надо пересчитать ребра Адама", - подписала снимки Аня.
Напомним, ранее Добрыднева снялась в фотосете, лежа в белоснежной постели. Возле нее стоял бокал с красным вином. На певице было черное кружевное белье, сквозь которое просвечивалась ее сексуальная грудь.
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