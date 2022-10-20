В блузке с принтом и жакете тыквенного цвета: Катя Осадчая прогулялась по Подолу

Катя Осадчая выложила на своей странице в Facebook фотографию с прогулки по Киеву.

Ведущая выбрала стильный комфортный аутфит. Она скомбинировала жакет тыквенного цвета с кремовой блузкой с принтом и джинсами клеш. Наряд она дополнила бежевыми ботинками и черной сумкой с коричневыми ручками. Волосы Катя собрала в хвост.

Катя Осадчая/Facebook Кати Осадчей

В посте знаменитость отметила, что несмотря на попытки россиян нас уничтожить, мы будем жить, работать и восстанавливать все.

"Мы будем жить, работать, восстанавливать, помогать. Мы умеем и научимся еще многому ради победы! Мы отомстим за каждую смерть.

Да пошли они…, у нас много дел и злобы! И на смену страху и панике в феврале, в октябре пришло желание научиться сбивать дроны! (Власть призывает гражданских это не делать). Победа скоро! Ждем хороших новостей от наших ВСУ #Херсон", — написала Очадча.

Напомним, ранее Катя Осадча эмоционально отреагировала на российскую атаку столицы дронами-камикадзе.

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