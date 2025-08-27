ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Шоу-бизнес
В блузке с V-образным вырезом и юбке с флористическим принтом: Лора Дерн в Венеции

58-летнюю актрису мы увидим на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Автор публикации
Алина Онопа
Лора Дерн

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн прибыла в Италию, чтобы посетить Венецианский кинофестиваль, который стартовал 27 августа.

Актрису запечатлели в водном такси и возле него. Она выглядела нежно и женственно. На звезде была белая блузка с V-образным вырезом и пышными рукавами и бело-голубая юбка миди А-силуэта с флористическим принтом. Талию Лора подчеркнула черным поясом с милыми белыми цветами.

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн / © Associated Press

Наряд Дерн дополнила черными лакированными босоножками на устойчивых каблуках и с ремешками на щиколотках.

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн / © Associated Press

Лора сделала объемную укладку с локонами, макияж с розовой помадой и красный маникюр. На шее у нее была золотая цепочка, а на руке кольцо с крупными камнем.

