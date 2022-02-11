В блузке с вырезом до пупка: Блейк Лайвли выбрала пикантный лук для светского выхода

В блузке с вырезом до пупка: Блейк Лайвли выбрала пикантный лук для светского выхода

Блейк Лайвли сфотографировали с мужем Райаном Рейнольдсом в Нью-Йорке.

Пара направлялась на премьеру спектакля "Музыкант" в театре "Зимний сад", в Нью-Йорке.

34-летняя Лайвли редко появляется сейчас в светском обществе, но если выходит куда-то, то выглядит великолепно. В этот раз для выхода Лайвли выбрала идеально сидящий по фигуре фиолетовый брючный костюм, к которому подобрала шелковую рубашку с глубоким вырезом на декольте от Sergio Hudson.

Блейк Лайвли / Getty Images

Вечерний лук Блейк дополнила серьгами-висюльками с фиолетовыми камнями в обрамлении мелких камней цвета бирюзы. Актриса также сделала кудрявые локоны и вечерний макияж. Также ее образ дополнял клатч, расшитый камнями, а на пальцах у Блейк сверкало несколько разных колец. По пути на спектакль Блейк шла в черной защитной маске на лице.

Ее муж Райан Рейнольдс тоже был в костюме фиолетового цвета в крупную клетку и в синей рубашке с расстегнутыми пуговицами.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Getty Images

Читайте также: