В боди, блестящих колготах и тюрбане: Леди Гага впечатлила новым аутфитом

Певица Леди Гага снова эпатирует публику.
Вчера перед поклонниками артистка появилась в черном боди, которое надела поверх серебряных колготок и подчеркнула талию широким черным поясом. Лук звезды дополнял удлиненный блейзер и тюрбан с шарфом, солнцезащитные очки в форме "кошачий глаз" и невероятные лаковые ботинки на шнуровке, огромной платформе и высоченных каблуках. Трудно даже представить, как певица в них передвигается.
У Леди Гаги было несколько мероприятий, посвященных предстоящему совместному концерту с джазовым исполнителем Тони Беннеттом, который состоится через шесть дней.
В прошлый раз мы видели звезду, когда она выходила из студии Milk Studios в Нью-Йорке. В обтягивающем платье-водолазке от Lanvin из коллекции осень-зима 2021 с белыми крыльями за спиной, а в руках несла маленькую сумку Hobo Cat SM.
Еще раньше артистку видели в черном облегающем трикотажном платье миди в рубчик от Magda Butrym и также невероятной обуви.
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