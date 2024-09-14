В боди цвета хаки: Ким Кардашьян похвасталась пышным бюстом и тонкой талией

43-летняя звезда реалити и бизнесвумен любит делиться с подписчиками снимками из повседневной жизни.

Ким Кардашян опубликовала в Instagram фото из гардеробной. На нем звезда реалити позировала среди своих брендовых сумок, туфель и одежды.

На ней было боди цвета хаки с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышную и соблазнительную грудь. А еще Ким похвасталась тонкой талией.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Волосы ее были собраны в небрежный низкий хвост, а на лице было минимум макияжа.

Напомним, Ким Кардашьян в латексном платье с эффектом помятости посетила светское мероприятие.

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