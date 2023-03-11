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В боди и ботфортах в постели: участница "Холостяка-12" соблазнительно похвасталась пышным декольте

В боди и ботфортах в постели: участница "Холостяка-12" соблазнительно похвасталась пышным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
631
Время на прочтение
1 мин
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В боди и ботфортах в постели: участница "Холостяка-12" соблазнительно похвасталась пышным декольте

Марина Голд/Instagram

Марина Голд обожает демонстрировать фолловерам свои откровенные луки.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина Голд опубликовала в Instagram свои новые пикантные фотографии.

На них девушка предстала в сексуальном образе. Марина одела черное боди с золотистой цепочкой на откровенном декольте, идеально подчеркнувшем ее пышный соблазнительный бюст.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Лук красавица дополнила высокими ботфортами и элегантным жакетом, накинутым на плечи.

Марина сделала красивую укладку с локонами, насыщенный макияж с акцентом на ярко-красной помаде и голубой маникюр. В ушах у нее были длинные серебряные серьги.

Марина Голд/Instagram / ©
Марина Голд/Instagram

Голд соблазнительно позировала у стены, а затем – на кровати.

Напомним, другая участница проекта "Холстяк-12" Александра Мудряа показала фото топлес.

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Дата публикации
Просмотры
631
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