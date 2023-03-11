В боди и ботфортах в постели: участница "Холостяка-12" соблазнительно похвасталась пышным декольте

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" Марина Голд опубликовала в Instagram свои новые пикантные фотографии.

На них девушка предстала в сексуальном образе. Марина одела черное боди с золотистой цепочкой на откровенном декольте, идеально подчеркнувшем ее пышный соблазнительный бюст.

Марина Голд/Instagram

Лук красавица дополнила высокими ботфортами и элегантным жакетом, накинутым на плечи.

Марина сделала красивую укладку с локонами, насыщенный макияж с акцентом на ярко-красной помаде и голубой маникюр. В ушах у нее были длинные серебряные серьги.

Марина Голд/Instagram

Голд соблазнительно позировала у стены, а затем – на кровати.

Напомним, другая участница проекта "Холстяк-12" Александра Мудряа показала фото топлес.

Читайте также: