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В боди и крокодиловой юбке с ремешками: Ким Кардашьян украсила обложку известного журнала

В боди и крокодиловой юбке с ремешками: Ким Кардашьян украсила обложку известного журнала

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
807
Время на прочтение
1 мин
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В боди и крокодиловой юбке с ремешками: Ким Кардашьян украсила обложку известного журнала

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

42-летняя звезда реалити и бизнесвумэн появилась на обложке журнала TIME.

Ким Кардашьян появилась на обложке журнала TIME. По версии издания, ее бренд корректирующего нижнего белья Skims попал в ежегодный рейтинг топ-100 самых влиятельных компаний 2023 года (Most Influential Companies). Прибыль ее компании за прошлый год составила полмиллиарда долларов.

Ким основала бренд в 2019 году. За эти четыре года его ассортимент расширился до купальников, футболок, платьев и домашней одежды.

На обложке Кардашьян предстала в сексуальном образе total blak, который идеально подчеркнул ее сексуальные формы. На Ким было боди с длинными рукавами и юбка из крокодиловой кожи и с ремешками с одной стороны. Волосы ее были распущены, а на лице был макияж с длинными ресницами.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян похвасталась фигурой в розовом бикини от собственного бренда.

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Дата публикации
Просмотры
807
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