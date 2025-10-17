В боди и на пуантах: Никола Пельтц показала фото с занятий балетом

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Реклама

30-летняя модель и актриса, дочь промышленного миллиардера — Никола Пельтц — в своем Instagram опубликовала серию фото, сделанных во время занятий балетом в студии. Девушка была запечатлена в черном боди, белых колготках и пуантах. С тугим низким пучком и нежным макияжем она выглядела как профессиональная балерина.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

«Уже месяц занимаюсь с моей балериной-ангелом для чего-то действительно особенного. Мне нравится учиться чему-то новому», — подписала Никола фото, заинтриговав фанатом каким-то своим будущим творческим проектом, скорее всего, связанного с кино.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Отметим, Никола и ее муж Бруклин Бекхэм до сих пор не общаются с его семьей. Они даже не пришли на важное событие для его мамы Виктории Бекхэм — премьеру документального сериала Victoria Beckham, которая состоялась в Лондоне, поддержать дизайнер пришла вся ее семья — муж Дэвид, дочь Харпер и сыновья Круз и Ромео.

Реклама

Семья Бекхэмов / © Associated Press

Напомним, недавно Пельтц рассказала, что познакомилась с будущем мужем на фестивале Коачелла. Интересно, что Бруклин утверждает, что влюбился в нее с первого взгляда и уже через несколько месяцев после знакомства знал, что она станет его женой. Пара объявила о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор.