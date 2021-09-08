В боди и на шпильках: Надя Мейхер сексуально позировала, лежа в поле

Артистка обожает экспериментировать с образами и сниматься в фотосессиях.
Надя Мейхер показала в Instagram пикантные снимки из нового интересного фотосета авторства Юлии Лисенко. На них артистка сексуально позирует, лежа в поле. Звезда запрокинула назад голову и прикрыла лицо рукой.
Одета она в белое боди и босоножкии на шпильке. На бедре она продемонстрировала большую татуировку.
"Le Provence..." – подписала снимок Мейхер.
Еще знаменитость выложила видео со съемки, где она в женственных нарядах позирует на камеру.
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