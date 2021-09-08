В боди и на шпильках: Надя Мейхер сексуально позировала, лежа в поле

В боди и на шпильках: Надя Мейхер сексуально позировала, лежа в поле

Артистка обожает экспериментировать с образами и сниматься в фотосессиях.

Надя Мейхер показала в Instagram пикантные снимки из нового интересного фотосета авторства Юлии Лисенко. На них артистка сексуально позирует, лежа в поле. Звезда запрокинула назад голову и прикрыла лицо рукой.

Одета она в белое боди и босоножкии на шпильке. На бедре она продемонстрировала большую татуировку.

"Le Provence..." – подписала снимок Мейхер.

Еще знаменитость выложила видео со съемки, где она в женственных нарядах позирует на камеру.

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