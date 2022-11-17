В боди и плаще цвета фольги: Ким Кардашьян наведалась в свой бутик

Звезда реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян посетила один из своих магазинов в Калифорнии.

Знаменитость приезжала вчера в магазин SKKN by KIM в торговом центре Westfield Century City Mall в Сенчури-Сити.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Выглядела Ким Кардашьян, как всегда, очень эффектно, облачившись в боди оттенка серебристый металлик с вырезом на животе и светло-голубые широкие джинсы с высокой талией. В тон джинсам Ким подобрала ботильоны на каблуках и набросила длинный плащ, который напоминал фольгу.

Кардашьян распустила белокурые волосы, расчесав их по пробору и надела солнцезащитные очки, которые периодически снимала с лица, чтобы предстать перед камерами фотографов. На шее у звезды сверкала тонкая подвеска, а ее ногти были накрашены лаком зеленого цвета. В руках у знаменитости была маленькая серебристая сумка на короткой ручке.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Несколько дней назад мы видели Ким Кардашьян на церемонии вручения награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards, где звезда появилась в пластиковом платье Dolce & Gabbana.

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