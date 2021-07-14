В боди и платье-сетке: певица Кеша сходила в оперу

В боди и платье-сетке: певица Кеша сходила в оперу

34-летняя певица вышла в свет в оригинальном платье.

Кеша присутствовала на премьере оперы Pig в Западном Лос-Анджелесе. На дорожке звезда предстала в черном прозрачном платье, под которым был боди, обула босоножки с россыпью камней, сделала черный маникюр и надела драгоценный браслет на запястье.

Свой вечерний аутфит Кеша дополнила достаточно насыщенным макияжем глаз с блестящими тенями на веках и пышными ресницами, а длинные белые волосы распустила.

Кеша / Getty Images

К слову, напомним, в Каннах сейчас проходит 74-й кинофестиваль? и многие знаменитости там выбирают пикантные образы для своих выходов в свет. Мы показывали вам образ французской актрисы Мелани Тьерри, которая вышла на дорожку в "голом" платье. Публиковали фотографии разных образов британской аристократки леди Виктории Херви, а также как светила пышной грудью и пятой точкой дочь Шона Пенна.

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