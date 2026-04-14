В боди и платье-сетке с крупными бусинами: Теяна Тейлор привлекла внимание роскошным луком

Теяна Тейлор / © Getty Images

После номинации на «Оскар»в этом году Теяна Тейлор стала новой суперзвездой и иконой стиля. Актриса носит самые известные бренды, посещает Недели моды в изысканных вещах, которые были созданы специально для нее, а также экспериментирует с украшениями.

На нынешнем фестивале Coachella Теяна снова смогла удивить. Актриса появилась в футуристическом образе, который сразу привлек много внимания, ведь дизайн ее платья REVOLVE создавал иллюзию капелек воды — бусины на ее платье были серебряными и гламурно сверкали и двигались.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Под платьем у актрисы было серое боди, которое красиво подчеркивало фигуру. Также Теяна дополнила лук обувью от Bottega Veneta, огромными хромированными браслетами и серьгами, а также оригинальными украшениями на лице — очками и кафой на нижней губе.

Такие каффы на губы — давний тренд, который периодически появляется на красных дорожках. Аксессуар выглядит очень необычно, но на самом деле новинкой в модном мире не является, ведь впервые их придумал голландский дизайнер ювелирных изделий Гийс Беккер, а случилось это еще в 1974 году. Многие бренды на протяжении разного времени переосмысливали творения Беккера и подобные металлические аксессуары появлялись в коллекциях самых известных брендов, среди которых были Givenchy и Alexander McQueen. Автором их часто выступал ювелир Шон Лин.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Периодически металлические украшения для лица появлялись в коллекциях других брендов и дизайнеров, а знаменитости позировали в них на обложках своих альбомов и красных дорожках. Однако новый виток популярности пришел к face jewellery в 2019 году, когда они появились в двух клипах Бейонсе Spirit and Black is King. В 2021 году тренд поддержал бренд Schiaparelli, предложив различные варианты золотых масок и даже одежды из металла и именно их произведение и надела Теяна.