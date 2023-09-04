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В боди и прозрачном платье: Рита Ора произвела фурор на красной дорожке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1362
Время на прочтение
1 мин
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В боди и прозрачном платье: Рита Ора произвела фурор на красной дорожке

Рита Ора / Фото: Getty Images

Рита Ора приняла участие в гала-концерте amfAR во время Венецианского кинофестиваля.

Звезда позировала фотографам по прибытии на гала-вечер amfAR - фонда по исследованию ВИЧ и СПИДа, который состоялся во время 80-го Венецианского кинофестиваля в Венеции, в Италии.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

32-летняя певица надела эффектное полупрозрачное платье от Stephane Rolland, с длинным струящимся шлейфом и белым скульптурным декором спереди. Рита продемонстрировала свою потрясающую фигуру, надев боди телесного цвета под платье, которое было затянуто на талии блестящим поясом. 

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Звезда дополнила свой образ серебряными украшениями, распустила волосы и заплела несколько косичек спереди, а также сделала насыщенный макияж. Также у нее был сделан маникюр и несколько крупным колец сверкало на пальцах.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Мероприятие также посетила актриса Мила Йовович. Она приехала в шелковом в платье с роскошной аппликацией от Prada.

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Дата публикации
Просмотры
1362
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