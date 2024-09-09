В боди и прозрачной юбке: Ана де Армас сверкнула сосками на красной дорожке

36-летняя кубино-испанская актриса выбрала для своего появления пикантный лук от Louis Vuitton.
Ана де Армас появилась на премьере фильма "Эдем" режиссера Рона Ховарда, состоявшейся на Международном кинофестивале в Торонто.
На красной дорожке актриса предстала в светлом наряде от бренда Louis Vuitton, состоявшего из боди и прозрачной асимметричной юбки, расшитой бисером и зеркальными треугольниками.
Поскольку под боди отсутствовал бюстгальтер, то через тонкую ткань были заметны ее соски.
Аутфит Ана дополнила бежевыми лакированными туфлями на шпильках.
Актриса распустила волосы, сделала макияж с акцентом на красной помаде, шею украсила роскошным бриллиантовым колье, а руки – браслетом и кольцом с бриллиантами.
Напомним, в фильме "Эдем" сыграла также Сидни Суини, которая надела на премьеру белое пышное платье от бренда Erdem, украшенное розовыми и кремовыми цветочными аппликациями, и укороченную накидку с воротником.
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