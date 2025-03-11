В боди и широких брюках: Кэти Холмс блеснула декольте в Париже

46-летняя знаменитость посетила показ Zimmermann во время Парижской недели моды, посмотрев новую женскую коллекцию сезона осень-зима 2025-2026 в Le Petit Palais в столице Франции.

Кейт была одета в черный боди с глубоким вырезом на декольте, молочный плащ и широкие брюки-клеш ему в тон, которые носила в сочетании с золотыми босоножками на каблуках. Также Холмс держала в руках черную сумку.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Мы обратили внимание на новую прическу актрисы, а точнее на новый цвет волос. Она выкрасила волосы в более светлый оттенок. На шее у Холмс было несколько украшений, а на лице макияж.

Напомним, ранее мы показывали другой образ Кэти Холмс с Недели моды в Нью-Йорке.

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