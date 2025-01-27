В боди и юбке с бахромой: Аня Тейлор-Джой в образе total black пришла на показ Dior

28-летняя актриса приехала во Францию, чтобы посетить Неделю моды.

Аня Тейлор-Джой побывала на показе кутюрной коллекции сезона весна-лето 2025 бренда Christian Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Актриса выбрала для своего появления образ total black от французского Дома моды. Она одела боди с асимметричным верхом, интересную юбку с длинной бахромой и кожаные высокие перчатки до плеч.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Лук Аня дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была волнистая укладка, нежный макияж и нюдовый педикюр.

Напомним, Аня Тейлор-Джой на красной дорожке премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе сияла в шелковом бледно-розовом архивном платье от Christian Dior. Наряд в бельевом стиле имел тонкие бретельки, пикантное декольте и обнаженную спину.

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