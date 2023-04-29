В боди и юбке с пикантным разрезом: Никола Пельтц в объятиях Бруклина Бекхэма вышла в свет

Бруклин Бекхэм и его супруга Никола Пельц посетили открытие The Landmark в Tiffany & Co 5th Avenue в Нью-Йорке.

Невестка Виктории Бекхэм облачилась в полностью черный образ из коллекции Valentino Pre-Fall 2023, дополненный украшениями Tiffany. На ней было черное боди с длинными рукавами и юбка с характерным разрезом сбоку, украшенным бантами. Никола дополнила образ остроносыми туфлями на внушительной платформе. Также девушка надела колье на шею, несколько серьг, волосы заколола заколкой сзади и сделала макияж.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Ее супруг Бруклин был в черном пиджаке и брюках, а под пиджаком у парня была классическая белая футболка. Обут он был в кожаные туфли. Пара обнималась, позируя перед камерами фотографов. В Instagram Никола опубликовала несколько фотографий своего образа с разных ракурсов.

Напомним, ранее Николу обвиняли в том, что она копирует стиль Виктории Бекхэм.

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