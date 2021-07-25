В боди, латексе и пикантном топе: Меган Фокс блистает в новом фотосете

Актриса Меган Фокс порадовала поклонников участием в новой фотосессии.

35-летняя звезда снялась для обложки журнала Basic Magazine. В Instagram издания были опубликованы пикантные кадры, на которых Фокс предстает в разных интересных образах.

На обложке эксклюзивного выпуска Фокс позирует в черном топе Paskal с чашками в форме сердец и джинсах Good American, от бренда Хлое Кардашьян. Марка была запущена в 2016 году и в первый же день продаж заработала 1 миллион долларов, войдя в историю, как крупнейший джинсовый запуск в истории одежды. Лук Меган на обложке дополняют большие серьги-кольца из золота, насыщенный макияж на лице и укладка.

Также Фокс примерила белое короткое платье на одно плече с вырезами под грудью, к которому были подобраны золотые босоножки.

Не менее эффектным оказался лук в красном латексном платье и нескольких массивных украшениях из золота на шее. Длинные волосы Меган были распущены, а на лице был все такой же макияж.

И как же фотосессия без боди? Меган Фокс примерила черный боди с глубоким вырезом на декольте, поверх которого был одет удлиненный блейзер. Все образы получились очень дерзкими. Автором всех фотографий стал фотограф Джеймс Макари.

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