В боди на парижском балконе: Рита Ора опубликовала пикантное фото

30-летняя певица опубликовала пикантный снимок в блоге.

Рита Ора сделала фото на парижском балконе. Знаменитость предстала перед камерой в сексуальном золотисто-оливковом боди с кружевом и черном халате с такими же манжетами из этого бельевого комплекта.

Рита предстала на фоне великолепного городского пейзажа, вдали даже виднелась Эйфелева башня. Макияж певицы был безупречным, она подчеркнула подводкой глаза, нанесла пудрово-розовые тени и накрасила ресницы, а на губах у нее была розовая помада. Маникюр также был выполнен в розовом цвете, а волосы небрежно развивались.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

Певица любит показать снимки "по острее", ранее перед поклонниками звезда появлялась в одном белом банном халате, который надела на обнаженное тело.

Рита Ора / Getty Images

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Стиль Риты Оры (11 фото)

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