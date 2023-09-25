В боди с большим цветком и брюках-палаццо: Екатерина Бужинская в стильном луке позировала на фоне автомобиля

Артистка показала красивый образ, в котором она снялась в клипе.

Екатерина Бужинская похвасталась в Instagram стильным луком, в котором она предстала во время съемок нового клипа.

Артистка выглядела роскошно в черном боди, украшенном большим белым цветком, и белых брюках-палаццо. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на шпильках.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина сделала элегантную прическу, накрасила губы красным оттенком помады, украсила уши серьгами с камнями, а на лицо надела большие солнцезащитные очки. Красный маникюр завершил ее эффектный аутфит.

На фото звезда позировала на дороге на фоне машины.

"Невероятные съемки в Полтаве", — подписала фотографию певица.

Напомним, в прошлый раз Екатерина Бужинская продемонстрировала элегантный образ в платье с перьями и обнаженным плечом.

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