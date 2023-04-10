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В боди с декольте и прозрачной юбке: Деми Роуз в нежном образе продемонстрировала сексуальные формы

В боди с декольте и прозрачной юбке: Деми Роуз в нежном образе продемонстрировала сексуальные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1197
Время на прочтение
1 мин
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В боди с декольте и прозрачной юбке: Деми Роуз в нежном образе продемонстрировала сексуальные формы

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель продемонстрировала новый соблазнительный аутфит.

Деми Роуз опубликовала в Instagram новую порцию снимков, на которых она предстала в нежном женственном образе.

На модели было бежевое боди с пикантным декольте и прозрачная кружевная юбка макси белого цвета. Красавица похвасталась пышными сексуальными формами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит она дополнила белыми босоножками на шпильках, небольшой белой сумкой, объемной прической с локонами и макияжем с черными стрелками.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее соблазнительная Деми в черном прозрачном белье релаксировала в ванной с красивым видом на море.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

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Дата публикации
Просмотры
1197
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