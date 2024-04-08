В боди с декольте ниже пупка: американская певица блеснула пышной грудью на баскетбольном матче

Американская певица Megan Thee Stallion сходила на баскетбольный матч, состоявшийся между Los Angeles Lakers и Minnesota Timberwolves в Лос-Анджелесе.

Для этого артистка выбрала стильный лук с провокационным акцентом. На ней были черные штаны-карго и черный топ с декольте ниже пупка. Через откровенный вырез Меган продемонстрировала свою пышную и сексуальную грудь и пирсинг в пупке.

Megan Thee Stallion / Фото: Getty Images

Лук звезда дополнила черными остроносыми туфлями и салатовой сумкой Hermès Birkin.

Девушка сделала стильную прическу, макияж с черными стрелками и завершила аутфит огромными серьгами-кольцами, браслетом и кольцом.

Напомним, на церемонию вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Джерси Megan Thee Stallion пришла в прозрачном платье от бренда Brandon Blackwood без бретелей с сексуальным декольте и продольными линиями.

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